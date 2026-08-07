คนจ่ายโกงสอบศรีสะเกษ 19 ราย ไม่ทน! จ่ายเงินแล้วทำไมไม่ได้บรรจุ สุดท้ายโร่แจ้งความ

อีกหนึ่งมุมของคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ถูกเปิดเผยขึ้น หลังมีข้อมูลว่า ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เสียหายอย่างน้อย 19 ราย เข้าแจ้งความดำเนินคดี ภายหลังอ้างว่าจ่ายเงินให้กับขบวนการที่รับปากว่าจะช่วยให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ แต่สุดท้ายกลับไม่ได้รับการบรรจุตามที่ตกลงกันไว้
จากข้อมูลที่มีการเปิดเผย พบว่า ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้ว 16 ราย โดยในจำนวนนี้ 8 ราย มีการเจรจาไกล่เกลี่ยและถอนแจ้งความ ขณะที่ 6 ราย ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และอีก 2 ราย อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม
ด้าน อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า จังหวัดศรีสะเกษมีคดีลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และมีการรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วในหลายสำนวน
ขณะเดียวกัน คดีทุจริตสอบท้องถิ่นระดับประเทศยังคงขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ช. กำลังเร่งตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของผู้แก้ไขคะแนน นายหน้า และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
ทั้งนี้ หากการสอบสวนพบว่ามีการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบหรือการบรรจุเข้ารับราชการจริง ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอาจต้องรับผิดทั้งทางอาญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำกัดเฉพาะผู้รับเงินเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ให้เงินด้วย หากมีพยานหลักฐานยืนยันการกระทำความผิด
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