คนโกงสอบท้องถิ่นหนาวยันไส้! สรุปผลแก้คะแนนเกือบ 6,000 คน บรรจุไปแล้ว 3.4 พันคน

คดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2568 มีความคืบหน้าครั้งสำคัญ หลังคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกระทรวงมหาดไทย สรุปผลการตรวจสอบการแก้ไขคะแนนสอบ พร้อมเดินหน้าปรับบัญชีรายชื่อและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กสถ. มีมติรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฉบับใหม่ โดยยึดคะแนนที่ตรวจสอบแล้วว่าเป็นคะแนนจริง เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านโดยสุจริต ขณะเดียวกัน ผู้ที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนผิดปกติจะถูกตัดสิทธิหรือดำเนินการตามกฎหมายตามแต่ละกรณี
จากข้อมูลสรุปของ กสถ. พบว่า มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 438,277 คน มีผู้เข้าสอบจริง 279,949 คน และตรวจพบผู้มีการแก้ไขคะแนน 5,925 คน โดยในจำนวนนี้ มีผู้ที่เดิมสอบไม่ผ่านแต่คะแนนถูกปรับจนสอบผ่าน 5,145 คน และผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่มีการเพิ่มคะแนนอีก 774 คน
สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว พบว่ามีผู้ได้รับผลกระทบ 3,404 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดิมสอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้ไขคะแนนจนได้รับการบรรจุ เตรียมถูกเพิกถอนการบรรจุ ขณะที่กลุ่ม 774 คน ที่สอบผ่านตามเกณฑ์อยู่แล้ว แต่มีการเพิ่มคะแนนนั้น เมื่อนำคะแนนจริงมาเรียงลำดับใหม่ พบว่ามี 97 คน ที่ยังอยู่ในลำดับได้รับการบรรจุตามคะแนนจริง จึงยังคงอยู่ในบัญชีได้ในชั้นนี้ แต่รายชื่อทั้งหมดจะถูกส่งให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงานสอบสวนดำเนินการตรวจสอบหาที่มาของการแก้ไขคะแนน หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ก็ยังสามารถถูกดำเนินคดี เพิกถอนสิทธิ หรือให้ออกจากราชการในภายหลังได้
ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าสอบ นายหน้า หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบหลักฐานเชื่อมโยง จะถูกดำเนินการทั้งทางวินัย อาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่า "ไม่มีใครหลุดรอดความผิดไปได้" ขณะที่กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าร่วมกับตำรวจและ ป.ป.ช. ขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตทั้งหมด
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