น่าเสียดาย! ร้านดังเมียนมาภูเก็ต วิว 360 องศา ปิดหนีชั่วคราว จังหวะป่าไม้ลงพื้นที่ ลูกค้ารอหน่อย

บรรยากาศบริเวณทางขึ้น เขาพระใหญ่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขานาคเกิด จังหวัดภูเก็ต กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังเพจ ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่ภาพและรายงานว่า ร้านอาหารและเครื่องดื่มหลายแห่งในพื้นที่ ส่วนใหญ่ยังปิดให้บริการชั่วคราว ภายหลังเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ ภายใต้ปฏิบัติการ "ทวงคืนผืนป่าภูเก็ต"
จากรายงานระบุว่า ร้านค้าหลายแห่งที่เคยเปิดให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจุดชมวิวบนเขาซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพแบบ 360 องศา ต่างปิดให้บริการ ขณะที่บรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเงียบเหงา ต่างจากช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และตรวจสอบการครอบครองหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยยังไม่มีการสรุปผลการตรวจสอบหรือประกาศให้ร้านใดสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางไปยังจุดชมวิวบริเวณเขาพระใหญ่ ควรติดตามข้อมูลจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเดินทาง เนื่องจากร้านค้าหลายแห่งยังอยู่ระหว่างการปิดให้บริการชั่วคราว
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