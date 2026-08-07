หมอโพสต์เอง! Gen Alpha ขาดวินัย ไร้ความรับผิดชอบ คุมอารมณ์ไม่ได้ นอนดึกตื่นสาย ฯลฯ

ประเด็นการเลี้ยงดูเด็กยุคใหม่กำลังได้รับความสนใจ หลังเพจ Dr.Mard Academy | เยาวชน ครอบครัว ความสุข โพสต์ข้อความสะท้อนประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาผู้ปกครอง โดยระบุว่า ปัจจุบันมีพ่อแม่พาลูกในกลุ่ม Gen Alpha เข้ามาปรึกษาเป็นจำนวนมาก และปัญหาที่พบมีลักษณะคล้ายกันในหลายครอบครัว
เนื้อหาในโพสต์ระบุว่า เด็กจำนวนไม่น้อยมีปัญหาเรื่อง ขาดวินัย ขาดความรับผิดชอบ เจ้าอารมณ์ โทษคนอื่น ขี้เกียจ ติดหน้าจอ นอนดึก และตื่นสาย ซึ่งกลายเป็นความกังวลสำคัญของผู้ปกครองที่ต้องการหาทางออกในการดูแลและปรับพฤติกรรมของบุตรหลาน
นอกจากนี้ เจ้าของเพจยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า หากแนวโน้มการเลี้ยงดูและพฤติกรรมของเด็กยังเป็นเช่นนี้ "ต่อไปลูก ๆ ของ Gen Z ก็น่าจะไม่เบา" สะท้อนความกังวลต่อพัฒนาการและทักษะการใช้ชีวิตของเด็กในอนาคต
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็น การสะท้อนประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาของเจ้าของเพจ ไม่ใช่ผลการศึกษาวิจัยที่ใช้แทนข้อมูลของเด็ก Gen Alpha ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวได้จุดกระแสให้ผู้ปกครองจำนวนมากเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถกเถียงถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในยุคดิจิทัล ทั้งเรื่องการใช้หน้าจอ การเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อมทางสังคม
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