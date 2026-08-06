ทำไมต้องทำแบบนี้กับประชาชน? ปะทะหน้ามหาดไทย ผู้ชุมนุมพีมูฟเจ็บ 3 ราย

บรรยากาศการชุมนุมของ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทย เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 6 สิงหาคม 2569 กลายเป็นเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) ส่งผลให้มีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 3 ราย ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงตึงเครียดและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
รายงานเบื้องต้นระบุว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บรายแรกมีอาการบวมบริเวณมือ หลังถูกโล่ของเจ้าหน้าที่กระแทก รายที่สองถูกเศษกระจกบาดบริเวณขา และรายที่สามได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนแขนจากการกระแทกกับรั้วเหล็กและโล่ของเจ้าหน้าที่ โดยทั้งหมดได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่
ก่อนเกิดเหตุ กลุ่มพีมูฟได้ปักหลักชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้า เพื่อติดตามข้อเรียกร้องเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และการผลักดันนโยบาย โฉนดชุมชน หลังระบุว่านโยบายดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลก่อน ส่งผลให้ประชาชนในหลายพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการจัดการที่ดินได้
ก่อนหน้าการปะทะ กลุ่มผู้ชุมนุมยังได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 4 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการภายใน 1 เดือน พร้อมให้ยุติการคุกคามประชาชนในพื้นที่โฉนดชุมชน และเร่งรัดการทำงานของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดที่ดินทำกินในรูปแบบโฉนดชุมชน
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์กลับจบลงด้วยการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุม จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ขณะที่หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณกระทรวงมหาดไทย ส่วนกลุ่มพีมูฟยังคงปักหลักติดตามข้อเรียกร้องต่อไป
เหตุการณ์ครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดคำถามจากหลายฝ่ายว่า เหตุใดการติดตามข้อเรียกร้องของภาคประชาชนจึงนำไปสู่การปะทะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นซ้ำอีก
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