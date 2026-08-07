อินฟลู กระบอกเสียงประชาชนลั่น! ประชาชนคนไทยไม่สามารถต่อต้านโรงงานทุนจีนได้ เพราะเหตุนี้

Riff x กระบอกเสียงประชาชน ไลฟ์แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาโรงงานทุนจีนและการลงทุนของทุนต่างชาติในประเทศไทย โดยระบุว่า ประชาชนเพียงลำพัง ไม่สามารถต่อต้านการขยายตัวของโรงงานทุนจีนได้ เนื่องจากไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ขณะที่ยังต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่กดดันอย่างต่อเนื่อง
เจ้าของเพจตั้งข้อสังเกตว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้การคัดค้านของประชาชนไม่ประสบผล เป็นเพราะมองว่าหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการลงทุนของทุนต่างชาติมากกว่าการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียน พร้อมกล่าวอ้างว่า การอนุมัติโครงการและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในบางพื้นที่ เอื้อประโยชน์ให้กับภาคอุตสาหกรรมมากกว่าชุมชน
นอกจากนี้ ยังวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม โดยอ้างว่า หลายกรณีประชาชนต้องร้องเรียนเป็นเวลานาน กว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมแสดงความกังวลว่า หากปล่อยให้การลงทุนของทุนต่างชาติขยายตัวโดยขาดการกำกับดูแลที่เข้มงวด อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต และทรัพยากรของประเทศในระยะยาว
เจ้าของเพจยังแสดงความเห็นว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของการต่อต้านนักลงทุนต่างชาติ แต่เป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ และการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวเป็น ความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างของผู้ไลฟ์ ซึ่งยังไม่มีหลักฐานยืนยันในหลายประเด็น และยังไม่มีคำชี้แจงจากหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ถูกพาดพิงเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างดังกล่าว
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