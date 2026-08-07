หรือประเทศไทย จะกลายเป็นถังขยะเคมีแห่งอาเซียน

หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา กำลังสร้างความกังวลให้กับประชาชนและภาคสิ่งแวดล้อม หลังพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ โรงงานแต่งแร่ โรงงานรีไซเคิลของเสีย การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม และการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งธรรมชาติ ในหลายจังหวัด จนเกิดคำถามว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตการจัดการของเสียอุตสาหกรรมครั้งใหญ่หรือไม่
ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจสอบโรงงานหลายแห่ง หลังพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสีย กลิ่นสารเคมี และการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งในพื้นที่ต่าง ๆ โดยบางกรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ ขณะที่บางคดีมีการอายัดของกลางและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องแล้ว
ล่าสุด ยังเกิดกรณีมีการนำ ดินที่มีกลิ่นคล้ายสารเคมีและมีวัสดุปะปน ไปบริจาคให้สวนธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี โดยผู้รับบริจาคเข้าใจว่าเป็นดินสำหรับปรับพื้นที่ ก่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะเข้าตรวจสอบและประสานหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมเก็บตัวอย่างพิสูจน์ว่ามีการปนเปื้อนของกากอุตสาหกรรมหรือไม่
ขณะเดียวกัน ประเด็นโรงงานรีไซเคิลและโรงงานแต่งแร่หลายแห่ง ก็ถูกตั้งคำถามจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสีย การควบคุมมลพิษ และผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทำให้หลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ รวมถึงติดตามเส้นทางการขนย้ายของเสียอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
นักวิชาการและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่งเสนอว่า หากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และไม่มีระบบติดตามกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ ประเทศไทยอาจเผชิญความเสี่ยงจากการลักลอบกำจัดของเสียเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน และความเชื่อมั่นของประเทศในระยะยาว
หลายฝ่ายจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยง เพิ่มความโปร่งใสในการกำกับดูแล และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นพื้นที่รองรับของเสียอุตสาหกรรมหรือถูกมองว่าเป็น "ถังขยะเคมีแห่งอาเซียน" ซึ่งยังเป็นข้อกังวลและคำถามที่สังคมกำลังจับตาอย่างใกล้ชิด
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