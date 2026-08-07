ไทยไม่ทน เต้ก็ไม่ทน บุก กอ.รมน.ยื่นหนังสือส่งผู้ว่าภูเก็ต จัดระเบียบแรงงานผิดกฎหมายแย่งอาชีพคนไทยเพียบ

กลุ่ม "ไทยไม่ทน" ภาคประชาชน นำโดย นายอัครวุธ ไกรศรีสมบัติ พร้อมด้วย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (เต้) เข้ายื่นหนังสือผ่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ส่งต่อถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ร้องเรียน โดยเฉพาะกรณีแรงงานผิดกฎหมายและการประกอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย
หนังสือดังกล่าวเสนอ 4 ข้อเรียกร้องเร่งด่วน ได้แก่ การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหาว่าเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย การขอความเป็นธรรมให้ผู้ค้ารายย่อยและรถสามล้อเร่บริเวณสะพานหินที่ถูกเปรียบเทียบปรับ การตรวจสอบธุรกิจนอมินีที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาดสดสาธารณะ 1 และการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ทั้งเรื่องวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน และโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
ตัวแทนกลุ่มไทยไม่ทนระบุว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบอาชีพชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม พร้อมยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าของเรื่องอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดผลเป็นรูปธรรม
ด้าน กอ.รมน. รับหนังสือและรับฟังข้อร้องเรียน ก่อนเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
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