ผลชันสูตรยังไม่จบ! หมอไทยเผยชิ้นเนื้อหัวใจฮลุนถูกจอร์เจียตัดไป รอเทียบผลสองประเทศ

ความคืบหน้าการชันสูตรศพ ฮลุน โซโล่ ล่าสุด ผศ.นพ.วรวีร์ ไวยวุฒิ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า การตรวจพิสูจน์ในประเทศไทยยังไม่สามารถสรุปได้ว่า ผู้เสียชีวิตมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือไม่ เนื่องจากชิ้นเนื้อบริเวณสำคัญของหัวใจถูกนำออกไปตรวจชันสูตรโดยทางการจอร์เจียก่อนหน้านี้
ผศ.นพ.วรวีร์ อธิบายว่า จุดที่แพทย์ไทยต้องการตรวจคือบริเวณเส้นเลือดหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใช้วินิจฉัยว่ามีภาวะหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือไม่ แต่เนื่องจากทางจอร์เจียได้ตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวไปตรวจทางพยาธิวิทยาแล้ว จึงทำให้แพทย์ไทยไม่สามารถประเมินสภาพของเส้นเลือดหัวใจจากอวัยวะที่ได้รับกลับมาได้
อย่างไรก็ตาม รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ยืนยันว่า อวัยวะสำคัญยังอยู่ครบ เพียงแต่มีการตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็กในบริเวณที่สงสัย เพื่อนำไปทำสไลด์ตรวจทางพยาธิวิทยาตามมาตรฐานการชันสูตรศพ ซึ่งเมื่อชิ้นเนื้อถูกนำไปทำสไลด์แล้ว จะไม่สามารถส่งคืนเป็นชิ้นเนื้อเดิมได้ ถือเป็นขั้นตอนปกติของกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติเวช
ขณะนี้แพทย์ไทยจะต้องนำผลการตรวจจากประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับผลการตรวจชิ้นเนื้อจากประเทศจอร์เจีย เพื่อประเมินร่วมกันและหาข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตให้มีความครบถ้วนและแม่นยำที่สุด โดยข้อมูลทั้งหมดได้มีการชี้แจงให้ญาติผู้เสียชีวิตรับทราบแล้ว
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