โทน บางแค ถูกคุมตัวถึง บชก.แล้ว ยังยิ้มระรื่น ลั่นพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว "โทน บางแค" มายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บชก.) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการกฎหมาย ท่ามกลางสื่อมวลชนที่รอติดตามทำข่าวอย่างใกล้ชิด
ระหว่างเดินเข้าภายในอาคาร โทน บางแค มีสีหน้ายิ้มแย้ม และกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า
> "ยิ่งถูกตรวจสอบก็สง่างามครับ ผมยินดีเข้าสู่กระบวนการ"
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เจ้าตัวตอบว่า
> "ถูกตรวจสอบจะได้สง่างามครับ พิสูจน์ความจริงกันไป"
และเมื่อถูกถามว่าหลบหนีหรือไม่ โทน บางแค ยืนยันหนักแน่นว่า
> "ไม่เคยหนีเลยครับ ไม่เคยหนี"
ช่วงท้าย ก่อนเดินเข้าอาคาร ผู้สื่อข่าวถามว่าอยากฝากอะไรถึงประชาชนหรือไม่ เจ้าตัวกล่าวสั้น ๆ ว่า
> "เราก็แสดงความรู้สึกของเรา เข้าสู่กระบวนการอยู่แล้ว"
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ขณะที่เจ้าตัวยืนยันว่าพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงและความบริสุทธิ์ของตนเองผ่านกระบวนการยุติธรรม
#NEWS1 รายงาน