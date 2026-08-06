จีนไทยพี่น้องกัน มันต้องแบบนี้! จีนลั่นสะท้านชายแดน ห้ามเขมรนำอาวุธจีนรบกับไทย

กองทัพบกไทยเปิดเผยผลการหารือกับผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย หลังฝ่ายจีนเข้าชี้แจงกรณีการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชา พร้อมยืนยันอย่างชัดเจนว่า **จีนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งมอบอาวุธเพื่อใช้ในการสู้รบระหว่างไทย-กัมพูชา** และได้กำชับกัมพูชา **ไม่นำอาวุธที่ได้รับจากจีนไปใช้ในพื้นที่ปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา**
การพบหารือดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 โดย **พลโท ธีรนันท์ นันทขว้าง** เจ้ากรมข่าวทหารบก ให้การต้อนรับ **พลตรี จาง หลินหง** ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างทั้งสองประเทศ
ฝ่ายจีนแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา พร้อมระบุว่า ไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่ควรใช้แนวทางสันติในการแก้ไขปัญหา และย้ำว่าประเทศไทยกับจีนเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
นอกจากนี้ ผู้ช่วยทูตทหารจีนยังชี้แจงว่า ยุทโธปกรณ์ที่กัมพูชาได้รับจากจีน เป็นการส่งมอบตามข้อตกลงความร่วมมือที่มีอยู่ก่อนเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียด และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารต่อประเทศไทย พร้อมยืนยันว่าได้กำชับฝ่ายกัมพูชาอย่างชัดเจน **ไม่ให้นำอาวุธจากจีนไปใช้ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา**
ประเด็นดังกล่าวถือเป็นการส่งสัญญาณสร้างความเชื่อมั่นต่อความสัมพันธ์ไทย-จีน ท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนที่ยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งสองประเทศ
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