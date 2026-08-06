สืบ - บุญส่ง ผู้กำกับ-นักแสดงรุ่นใหญ่ ไม่ทน ลั่น "รัฐบาลเดี้ยงแล้ว"

**สืบ บุญส่ง นักภู** ผู้กำกับและนักแสดงรุ่นใหญ่ โพสต์คลิปผ่านเพจ **Sueb Boonsong Nakphoo** พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า **"รัฐบาลเดี้ยงแล้ว!"** โดยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างรุนแรง พร้อมระบุว่ารู้สึกเบื่อและเอือมระอากับการบริหารประเทศในปัจจุบัน
สืบ บุญส่ง ระบุว่า สิ่งที่ทำให้ตนหมดศรัทธา ไม่ใช่เพียงการที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ แต่ยังมองว่า กลับสร้างปัญหาใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่เมื่อมีข้อมูลหรือหลักฐานที่ถูกตั้งข้อสงสัย ก็เลือกใช้วิธีชี้แจงหรือโต้แย้งแทนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
เจ้าตัวยังกล่าวว่า ประเทศไทยมีหน่วยงานและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมาก แต่กลับไม่สามารถจัดการปัญหาสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี แก๊งสแกมเมอร์ และเครือข่ายทุนสีเทา ซึ่งมองว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนจำนวนมากรั่วไหล
นอกจากนี้ สืบ บุญส่ง ยังแสดงความหวังว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ จะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางการเมือง และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการบริหารประเทศ พร้อมเสนอว่า หากผู้มีอำนาจเห็นว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็ควรแสดงความรับผิดชอบ เปิดทางให้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และอุดมการณ์เข้ามาทำหน้าที่แทน
ช่วงท้ายของคลิป เจ้าตัวยังฝากถึงประชาชนว่า แม้จะรู้สึกผิดหวังกับสถานการณ์การเมือง แต่ไม่ควรหมดหวังหรือหมดกำลังใจ เพราะหากประชาชนยอมแพ้ ก็จะไม่สามารถผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของ **สืบ บุญส่ง นักภู** ที่เผยแพร่ผ่านเพจ **Sueb Boonsong Nakphoo**
#NEWS1 รายงาน