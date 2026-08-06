เจ้าของ Celica ช้ำใจ อู่เอาไปแยกอะไหล่ขาย ประกาศตามหาชิ้นส่วน ก่อนโดนพ่วงรับซื้อของ "โจร"

กลุ่ม **TOYOTA Celica Gen7 Club Thailand** กำลังให้ความสนใจกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก **Suriya Ruamsuk** ออกมาโพสต์อัปเดตความคืบหน้าคดี หลังอ้างว่ารถ **Toyota Celica Gen7** ของตนถูก **"นาย ต."** นำไปถอดแยกชิ้นส่วนและทยอยประกาศขายอะไหล่โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์แล้ว
เจ้าของรถระบุว่า ขณะนี้มีผู้เสียหายที่เข้าแจ้งความทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งแล้ว **ไม่น้อยกว่า 7 ราย** ส่วนคดีของตนอยู่ระหว่างขั้นตอนออกหมายเรียก ก่อนเข้าสู่กระบวนการขอศาลออกหมายจับ และเตรียมยื่นฟ้องต่อศาล โดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
เจ้าตัวยังประกาศขอความร่วมมือไปยังผู้ที่เคยซื้ออะไหล่ **Toyota Celica Gen7** จาก **"นาย ต."** ในช่วงวันที่ **1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2567** ให้รีบติดต่อกลับ เนื่องจากเชื่อว่าผู้ซื้อหลายรายอาจซื้อไปโดยสุจริตและไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกกล่าวอ้างว่าได้มาจากการกระทำความผิด
เจ้าของรถระบุว่า หากผู้รับซื้อรีบนำอะไหล่มาคืนหรือติดต่อกลับ **ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2569** ตนยินดีไม่ดำเนินคดีกับผู้ซื้อ และพร้อมกันไว้เป็นพยาน แต่หากภายหลังพบว่ามีการครอบครองทรัพย์สินดังกล่าว อาจต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย ซึ่งผู้ครอบครองอาจถูกตรวจสอบในประเด็นความผิดฐานรับของโจร หากเข้าองค์ประกอบตามกฎหมาย
จากรายการอะไหล่ที่ผู้เสียหายประกาศตามหา พบว่ามีทั้ง **ชุดเบรก Brembo, ชุดโช้ก Tein, ฝากระโปรง TRD Sport M, เรือนไมล์ TRD, ล้อ Gramlight, เกียร์ธรรมดา 6 สปีด, หางหลัง TRD, ซับวูฟเฟอร์ JBL** และอุปกรณ์ตกแต่งอีกหลายรายการ โดยเจ้าตัวระบุว่ารถถูกถอดชิ้นส่วนไปเกือบทั้งคัน
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็น **ข้อกล่าวอ้างจากผู้เสียหายที่เผยแพร่ผ่านกลุ่ม TOYOTA Celica Gen7 Club Thailand และเฟซบุ๊ก Suriya Ruamsuk** ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายังไม่มีคำชี้แจงต่อสาธารณะ และคดียังอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
**ข้อมูลจากกลุ่ม TOYOTA Celica Gen7 Club Thailand และเฟซบุ๊ก Suriya Ruamsuk**
#NEWS1 รายงาน