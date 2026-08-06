สีหศักดิ์ ยันเขมรยื่น UN รับรอง MOU43 ไม่กระทบ คนไทยหวั่นเพราะสีหศักดิ์ก็เคยลั่นว่า MOU43 จำเป็นต้องมี จะเข้าทางเขมรไหม

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นให้องค์การสหประชาชาติ (UN) รับรอง **MOU 2543** และแผนที่มาตราส่วน **1:200,000** ว่า เรื่องดังกล่าว **ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย** เนื่องจาก MOU และเอกสารที่เกี่ยวข้องอยู่ในกรอบที่ UN รับทราบอยู่แล้ว อีกทั้ง MOU 2543 ยังครอบคลุมทั้งหลักสันปันน้ำและแผนที่มาตราส่วน **1:50,000** ซึ่งเป็นหลักฐานที่ฝ่ายไทยยึดถือมาโดยตลอด
นายสีหศักดิ์อธิบายเพิ่มเติมว่า กรณีที่กัมพูชานำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ **ประนอมภาคบังคับ (Compulsory Conciliation)** ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ไทยจำเป็นต้องเข้าร่วมกระบวนการ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ เพราะหากไทยไม่เข้าร่วม UN ก็สามารถแต่งตั้งผู้ประนอมแทนฝ่ายไทยได้ และกระบวนการยังเดินหน้าต่อได้
อย่างไรก็ตาม นายสีหศักดิ์ย้ำว่า จุดยืนของไทยคือ ต้องการแก้ไขปัญหาผ่าน **การเจรจาทวิภาคี** ก่อน แต่ฝ่ายกัมพูชาเลือกเดินหน้าสู่กลไกประนอมภาคบังคับทันที ทั้งที่ทั้งสองประเทศเคยหารือร่วมกันในเวทีอาเซียนเพื่อสร้างความไว้วางใจและลดความตึงเครียด โดยมองว่าการดำเนินการของกัมพูชาในลักษณะนี้ เท่ากับเป็นฝ่าย **ปิดประตูการเจรจาปัญหาชายแดนทางบก** ด้วยตนเอง
ในประเด็นของนาย **ทอม แอนดรูว์** ผู้รายงานพิเศษภายใต้กลไกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) นายสีหศักดิ์ระบุว่า แม้จะปฏิบัติหน้าที่ตามอาณัติ แต่ไม่มีอำนาจชี้ขาดข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยหรือการรุกล้ำดินแดน พร้อมขอให้ระมัดระวังการแสดงความเห็น เพราะอาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ภายหลังการให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยประชาชนบางส่วนย้อนถึงท่าทีในอดีตของนายสีหศักดิ์ที่เคยแสดงความเห็นว่า **MOU 2543 ยังมีความจำเป็น** จึงมีการตั้งคำถามว่า การที่กัมพูชานำ MOU 2543 ไปอ้างอิงในเวที UN จะส่งผลให้ไทยเสียเปรียบหรือเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายกัมพูชาหรือไม่
ทั้งนี้ รัฐบาลยังยืนยันว่า จุดยืนของไทยในการดำเนินการทุกขั้นตอน จะอยู่บนพื้นฐานของการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ พร้อมใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศควบคู่กับการเจรจาทางการทูต
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