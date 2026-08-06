พิษเศรษฐกิจ กระทบสาวๆให้บริการในสถานบันเทิง หลายสิบชีวิตนั่งรอไร้แขกใช้บริการ

เพจ **สรศักดิ์ แซ่ตั้ง** เผยแพร่คลิปบรรยากาศภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ มียอดรับชมกว่าแสนครั้ง โดยในคลิปปรากฏภาพพนักงานหญิงจำนวนมากนั่งรอลูกค้าอยู่ภายในร้าน แต่บรรยากาศกลับค่อนข้างเงียบเหงา แทบไม่มีแขกเข้ามาใช้บริการ
เจ้าของโพสต์ระบุว่า บรรยากาศดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ส่งผลให้ธุรกิจบริการและสถานบันเทิงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องอาศัยรายได้จากการให้บริการ ซึ่งหลายคนต้องนั่งรอลูกค้าเป็นเวลานาน
ขณะเดียวกัน ความคิดเห็นของผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยหลายคนมองว่ากำลังซื้อของประชาชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด มีผู้แสดงความคิดเห็น เช่น **"เศรษฐกิจ การเงิน มันแย่แล้วครับ"**, **"คนไม่มีเงินแล้วครับ ใช้หนี้อยู่"**, **"อยู่ที่ไหนจะอุดหนุน จะไปเป็นลูกค้าดูสัก 55"**, **"ถูกหวยจะไปอุดหนุนครับ"** และ **"พักก่อน เอาเงินไปให้ทุนการศึกษาดีกว่า"** สะท้อนมุมมองว่าภาระค่าครองชีพและหนี้สิน ทำให้หลายคนลดการใช้จ่ายด้านความบันเทิงลง
อย่างไรก็ตาม คลิปดังกล่าวเป็นภาพจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และความคิดเห็นของผู้ใช้โซเชียลเป็นความเห็นส่วนบุคคล จึงยังไม่สามารถใช้เป็นข้อสรุปแทนภาพรวมของธุรกิจสถานบันเทิงทั้งหมดได้ แต่ถือเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และจุดประกายการพูดคุยถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่หลายภาคส่วนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
**ที่มา : เพจ สรศักดิ์ แซ่ตั้ง**
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