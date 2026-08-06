รมต.ญี่ปุ่นสุดยอด! ห่วงประชาชนยามเศรษฐกิจดิ่ง ลดภาษีอาหาร-เครื่องดื่มจาก 8% เหลือ 1% นาน 2 ปี

รัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนำของ นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ เดินหน้ามาตรการบรรเทาค่าครองชีพครั้งใหญ่ หลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนลดภาษีการบริโภค (Consumption Tax) สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม จาก 8% เหลือเพียง 1% เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยมีกำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2570 หากร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาของรัฐสภา
มาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นยังเตรียมนำรายได้จากภาษี 1% ไปจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง เพื่อให้ภาระภาษีด้านอาหารและเครื่องดื่มของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกับ 0%
สำนักข่าว Reuters รายงานว่า มาตรการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและพรรครัฐบาลแล้ว แต่ยังต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภาญี่ปุ่นในสมัยประชุมวิสามัญช่วงฤดูใบไม้ร่วง ก่อนมีผลบังคับใช้จริง ขณะที่ The Japan Times ระบุว่า นี่จะเป็นการปรับลดภาษีการบริโภคครั้งแรกนับตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มใช้ระบบภาษีดังกล่าวเมื่อปี 1989 แม้จะมีเสียงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศก็ตาม
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