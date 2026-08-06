น้องรุ้งเดือด! ขอจัดการตามกฎหมายกับเพจดังใน 3 จังหวัด ปมถูกกล่าวหาว่ากุข่าว BRN

รุ่งรพี เพชรทอง หรือ "น้องรุ้ง" โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ประกาศเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเพจเฟซบุ๊กชื่อ "แบดี แบดี ตาลา" โดยยืนยันว่าจะไม่ยอมความ พร้อมระบุว่าต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
น้องรุ้งระบุว่า สาเหตุของการดำเนินคดีครั้งนี้ มาจากการถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ BRN โดยไม่มีมูล พร้อมยืนยันว่าข่าวที่นำเสนอไม่ได้เป็นการกุเรื่องขึ้นเอง แต่มีที่มาของข้อมูลและพร้อมพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมาย
ข้อความที่โพสต์ระบุว่า
> "รุ้งขอดำเนินคดีตามกฎหมายกับเจ้าของเพจ Facebook ชื่อ แบดี แบดี ตาลา ไม่มีทางยอมความเด็ดขาด ทุกอย่างต้องได้รับความเป็นธรรม และพี่ก็จะได้รู้ว่าน้องเอาข่าวจากที่ไหนมาบอก เรื่อง BRN ไม่ได้มีการกุขึ้นมาลอย ๆ ถ้าไม่มีมูล"
ก่อนหน้านี้ น้องรุ้งได้เผยแพร่ข้อมูลและรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ BRN อย่างต่อเนื่องผ่านเพจของตนเอง และเคยเปิดเผยว่าถูกโจมตีและคุกคามจากผู้เห็นต่างในประเด็นดังกล่าวหลายครั้ง
คดีดังกล่าวจึงเป็นอีกประเด็นที่ต้องติดตามว่า ทั้งสองฝ่ายจะนำพยานหลักฐานใดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และผลการดำเนินคดีจะออกมาเป็นอย่างไร
#NEWS1 รายงาน