ขนลุก! กรมอุตุจับตา "พายุหมุนเขตร้อน" ฝนอาจถล่มไทยต่อเนื่องหลายพื้นที่ เตรียมรับมือ

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิด หลังประเมินว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนมีโอกาสเคลื่อนตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยอาจได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1–2 ลูก แม้พายุอาจไม่ได้ขึ้นฝั่งประเทศไทยโดยตรง แต่ก็สามารถส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม
ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถิติย้อนหลังของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า เดือนสิงหาคมและกันยายนเป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนบ่อยที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคกลาง ซึ่งมักได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่อง แม้ว่าศูนย์กลางพายุจะขึ้นฝั่งในประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม
กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนสะสมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ และบริเวณที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ พร้อมติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเส้นทางและกำลังของพายุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ทั้งนี้ การคาดการณ์ดังกล่าวเป็นการประเมินตามฤดูกาลของกรมอุตุนิยมวิทยา **ยังไม่ใช่การยืนยันว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนลูกใดเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศไทยโดยตรง** แต่ถือเป็นสัญญาณให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนหนักที่อาจเกิดขึ้นในช่วง 2 เดือนข้างหน้า
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