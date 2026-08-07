เรือหายอีกแล้ว! ที่พักอุทยานที่ "อ.วีระ" เจอฝันร้ายระดับ "เลวทราม" เจ้าหน้าที่ลอบเปิดให้พัก ทั้งที่ประกาศปิดมา 8 ปี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน อนุญาตให้ **นายวีระ ธีระภัทรานนท์** และคณะเข้าพักแรมบนเกาะสิมิลันเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน ทั้งที่กรมอุทยานฯ มีประกาศปิดพื้นที่พักแรมมาตั้งแต่ปี 2561 และมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 8 ปี
ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายวีระ ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2570 อภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยเล่าประสบการณ์การเข้าพักที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมวิจารณ์สภาพที่พักและการบริการว่าอยู่ในระดับ **"เลวทรามมาก"** ทั้งเรื่องเครื่องนอน น้ำใช้ การปิดไฟตั้งแต่เวลา 20.00 น. รวมถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต ก่อนเสนอให้ศึกษารูปแบบการบริหารร่วมกับภาคเอกชน (PPP)
อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ระบุว่า นอกจากจะรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการบริการแล้ว ยังต้องตรวจสอบด้วยว่า การอนุญาตให้เข้าพักในครั้งนั้น **เป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมอุทยานฯ หรือไม่** เนื่องจากประกาศปิดพื้นที่พักแรมบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาขยะ น้ำเสีย ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยกำหนดให้เปิดเฉพาะการท่องเที่ยวแบบ **ไป–กลับ (One-day Trip)** เท่านั้น
หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการอนุญาตให้เข้าพักโดยไม่เป็นไปตามระเบียบราชการ ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ขณะที่กรมอุทยานฯ ยืนยันว่า พร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะจากสังคม แต่การดำเนินงานทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด
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