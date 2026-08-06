พี่ชายและครอบครัวฮลุนยังสงสัย ห่วงเรื่องสารพิษในร่างกาย อยากให้ตรวจสอบด่วน เอาผลเทียบกับจอร์เจีย

ครอบครัวของ **นายบวรทัต เป็งสุข หรือ "ฮลุน โซโล่"** ยังติดใจสาเหตุการเสียชีวิต แม้ร่างจะถูกส่งกลับถึงประเทศไทยแล้ว โดยพี่ชายเปิดเผยว่า สิ่งที่ครอบครัวกังวลมากที่สุดคือ **ความเป็นไปได้ของการมีสารพิษในร่างกาย** และต้องการให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของไทยตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด พร้อมนำผลไปเปรียบเทียบกับผลการชันสูตรจากประเทศจอร์เจีย
เมื่อวันที่ **6 สิงหาคม 2569 เวลา 10.30 น.** พี่ชายของฮลุนให้สัมภาษณ์ภายหลังรับทราบว่าร่างของผู้เสียชีวิตถูกส่งกลับถึงประเทศไทย และอยู่ระหว่างการชันสูตรเพิ่มเติมโดย **สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม** โดยระบุว่า แม้ตำรวจจอร์เจียจะแจ้งเบื้องต้นว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือบาดแผลภายนอก แต่ครอบครัวยังคงต้องการให้ตรวจหาสารพิษอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
พี่ชายยังเปิดเผยว่า ผลการชันสูตรจากประเทศจอร์เจีย **ยังไม่ได้ส่งมายังประเทศไทย** ทำให้แพทย์นิติเวชไทยยังไม่สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันได้ ขณะที่การชันสูตรของทางจอร์เจียเป็นการเก็บอวัยวะบางส่วนและเก็บตัวอย่าง DNA ไว้ โดยไม่ได้แจ้งรายละเอียดว่าเก็บอวัยวะส่วนใดบ้าง ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการชันสูตรของประเทศไทยที่มีการผ่าพิสูจน์และตรวจสอบอย่างละเอียด
ครอบครัวยืนยันว่า หากผลการชันสูตรของไทยพบว่าเป็นการเสียชีวิตผิดธรรมชาติ หรือมีพยานหลักฐานบ่งชี้ว่าถูกทำให้เสียชีวิต ก็จะเดินหน้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่หากผลระบุว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัว ก็จะต้องรอพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดอีกครั้ง
สำหรับทรัพย์สินของฮลุน ขณะนี้ยังไม่ได้ถูกส่งกลับประเทศไทย โดยมีเพียง **หนังสือเดินทางและใบมรณะบัตร** ที่เดินทางมาพร้อมร่างผู้เสียชีวิต ส่วนทรัพย์สินอื่น ๆ ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของทางการจอร์เจีย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยจะเป็นผู้ประสานงานติดตามต่อไป
ทั้งนี้ ครอบครัวคาดว่าจะรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาในวันพรุ่งนี้ ขณะที่กำหนดการพิธีศพยังอยู่ระหว่างการหารือของญาติ
#NEWS1 รายงาน