โทน บางแค ดุจหูทิพย์ เผ่นแนบก่อน จนท.บุกค้นบ้าน ฐาน "ฉ้อ" โกงปชช. ล่าสุดโดนรวบแล้ว

ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ปอศ.) นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของ นายโทนทอง สุขแก่น หรือ "โทน บางแค" หลังศาลอนุมัติหมายจับในคดี ฉ้อโกงประชาชน จากกรณีมีผู้เสียหายจำนวนมากแจ้งความว่าถูกหลอกสั่งซื้อกล้องส่องพระ Zeiss Blue Marine แต่ไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลง
ระหว่างการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่ไม่พบตัวผู้ต้องหา โดยข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า โทน บางแค ได้ออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงกลางดึก ก่อนเจ้าหน้าที่จะเข้าปฏิบัติการ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าไหวตัวทันและหลบหนีการจับกุม
อย่างไรก็ตาม หลังเจ้าหน้าที่เร่งแกะรอยและติดตามตัวอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสามารถควบคุมตัว "โทน บางแค" ได้แล้ว เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามหมายจับ พร้อมสอบปากคำและดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมาย
สำหรับคดีนี้ มีผู้เสียหายกล่าวหาว่า ผู้ต้องหาโฆษณาจำหน่ายกล้องส่องพระ Zeiss Blue Marine โดยอ้างว่าเป็นรุ่นพิเศษ ผลิตจำนวนจำกัด และมีคุณสมบัติพิเศษ จนมีผู้หลงเชื่อสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายรวมหลายสิบล้านบาท ก่อนที่ผู้เสียหายจะทยอยเข้าแจ้งความร้องทุกข์ จนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลออกหมายจับในที่สุด
ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหา ขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายรายอื่นที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีเดียวกัน เข้าแจ้งความเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนคดี
#NEWS1 รายงาน