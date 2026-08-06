รวบแล้ว! "โทน บางแค" คาบ้านบางกรวย คดีฉ้อโกงประชาชน ปมหลอกขายกล้องส่องพระ Zeiss Blue Marine

รวบแล้ว! "โทน บางแค"คาบ้านบางกรวย ปมหลอกขายกล้องส่องพระราคาสูงเกินจริง
ตำรวจ ปอศ.บุกรวบ "โทน บางแค" คาบ้านบักย่านบางกรวย หลังถูกประชาชนแจ้งความหลอกขายกล้องส่องพระ "Zeiss Blue Marine" ในราคาสูงเกินจริง เตรียมคุมตัวมาสอบปากคำที่ บช.ก.
วันนี้ (6 ส.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 1079/2569 ลงวันที่ 31 ก.ค.69 ข้อหา “ฉ้อโกง,ฉ้อโกงประชาชน และ นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ได้ที่บ้านพักย่านบางกรวย ขณะนี้อยู่ระหว่างการคุมตัวมาสอบปากคำที่ กก.4 ปอศ.
สืบเนื่องจากก่อนหน้าได้มีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายเข้าพบพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อแจ้งความ ว่าถูก นายโทนทอง หลอกขายกล้องส่องพระ รุ่น Zeiss Blue Marine โดยการกุเรื่องอ้างว่า เป็นกล้องรุ่นพิเศษ ที่ตัวเองได้รับเกียรติเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ร่วม Collab กับ บริษัทเลนส์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Zeiss ประเทศเยอรมัน จัดทำโปรเจ็คระดับโลกดังกล่าวขึ้นมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 175 ปี ของ Zeiss
ทั้งนี้นายโทน โฆษณาว่า กล้องรุ่นพิเศษดังกล่าวเป็นการผลิตแบบลิมิตเต็ดอิดิชั่น ที่จัดทำขึ้นมาเพียง 3,175 ชิ้น รวมถึงอวดอ้างคุณสมบัติของตัวเลนส์กล้องว่า มีความคมชัดและจับโฟกัสได้ไวกว่ากล้องส่องพระปกติทั่วไป เพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงเกินจริง สร้างกระแสให้เกิดความต้องการของผู้คน จนยอดสั่งซื้อพุ่งสูงเกือบ 20 ล้านบาท ในช่วงเวลาไม่กี่วันที่เปิดจอง แม้ตัวกล้องดังกล่าวจะมีราคาขายเริ่มต้นสูงถึงชิ้นละ 15,999 บาท ก็ตาม