ย้อนรอย ใครบ้างเคยรณรงค์ยกเลิกโทษประหาร? หลังสังคมตั้งคำถามคดีอาชญากรรมซ้ำซาก

กระแสเรียกร้องให้คงโทษประหารชีวิตกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังเกิดคดีอาชญากรรมร้ายแรงหลายคดีในช่วงที่ผ่านมา จนประชาชนจำนวนหนึ่งตั้งคำถามว่า ประเทศไทยควรเดินหน้าสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตตามแนวทางสิทธิมนุษยชน หรือควรคงบทลงโทษสูงสุดไว้เพื่อรับมือกับอาชญากรรมร้ายแรง
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีหลายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รณรงค์ให้ไทยยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยให้เหตุผลว่า โทษประหารเป็นการละเมิดสิทธิในการมีชีวิต และไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าสามารถลดอัตราการก่ออาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรที่เคยออกมาเคลื่อนไหวหรือรณรงค์ในประเด็นนี้ เช่น
* **แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand)** ซึ่งจัดกิจกรรมและออกแถลงการณ์ต่อเนื่องในวันต่อต้านโทษประหารชีวิตโลก พร้อมเรียกร้องให้ประเทศไทยยุติการใช้โทษประหารชีวิต
* **สหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพ (Union for Civil Liberty - UCL)** ที่ร่วมผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
* **มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation)** ซึ่งร่วมรณรงค์ในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการใช้โทษประหารชีวิต
* เครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมผลักดันให้ไทยเข้าสู่แนวทางการยกเลิกโทษประหารตามมาตรฐานสากล
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่สนับสนุนการคงโทษประหารชีวิตเห็นต่าง โดยมองว่า บทลงโทษสูงสุดยังมีความจำเป็นสำหรับคดีร้ายแรง เช่น ฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อน คดีฆ่าต่อเนื่อง คดีข่มขืนฆ่า และคดียาเสพติดบางประเภท พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การลดทอนบทลงโทษอาจทำให้ผู้กระทำผิดไม่เกรงกลัวกฎหมาย แม้ปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปทางวิชาการที่ยืนยันว่าโทษประหารสามารถยับยั้งอาชญากรรมได้อย่างเด็ดขาด หรือในทางกลับกันว่าการยกเลิกโทษประหารทำให้อาชญากรรมเพิ่มขึ้นโดยตรง
ประเทศไทยยังคงบัญญัติโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายสำหรับความผิดบางประเภท แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มใช้การพระราชทานอภัยโทษหรือการลดโทษในหลายคดี ส่งผลให้จำนวนการประหารชีวิตเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เมื่อเทียบกับในอดีต
ประเด็นดังกล่าวจึงยังเป็นข้อถกเถียงสำคัญในสังคมไทย ระหว่างแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนกับความต้องการให้กฎหมายมีบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรง โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดคดีสะเทือนขวัญต่อเนื่อง จนประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้มีการทบทวนนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง
#NEWS1 รายงาน