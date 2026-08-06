ชีวิตที่เปลี่ยนไปของ "เบิร์ด" วันว่าง ๆ เลิกคอนเทนต์ตลาดล่าง หันสนใจดนตรี โซโล่โชว์แฟนคลับ

"เบิร์ด" อินฟลูเอนเซอร์ที่เคยเป็นกระแสจากการทำคอนเทนต์แนวแกล้งคนและคอนเทนต์ตลาดล่าง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายครั้ง รวมถึงกรณีนำยาแนวกระเบื้องไปป้ายใบหน้าประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนำไปสู่การถูกแจ้งความดำเนินคดี ล่าสุดเจ้าตัวเริ่มเปลี่ยนแนวทาง หันมาใช้เวลาว่างฝึกเล่นกีตาร์ไฟฟ้า และเผยคลิปโซโล่เพลงให้แฟนคลับรับชม
คลิปดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกจากผู้ติดตามจำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าเจ้าตัวเริ่มค้นพบแนวทางใหม่ที่เหมาะกับตัวเอง และอยากเห็นการพัฒนาฝีมือด้านดนตรีอย่างจริงจัง
คอมเมนต์จากแฟนคลับ เช่น
* "ม่วนขนาดอ้าย"
* "มาถูกทางแล้วอ้าย"
* "มีเงินถูกทางแล้ว"
* "เอาเรื่อง เล่นดี"
* "เพลงมาก่อน"
* "โคตรเท่เลยครับ"
* "อย่างโก้เลยครับ"
* "คนคุณมี ไม่มีธรรมดา"
* "สู้ ๆ ครับ"
* "กว่าจะมีวันนี้นะเบิร์ด บางคนยังมีงามงานละ แต่ชอบแนวทางนี้มากเลย มีงโคตรเท่เลยพี่"
* "ผมเล่นมั่ง (นิ้วเพี้ยน) หมดแล้ว ก็ยังไปต่อ"
* "เอาว่ะ"
* "นี่สิ เอาภูมิปัญญาให้ถูกที่ดีกว่าอาจารย์"
* "นึกถึงกลิ่นห้องซ้อมเลย"
* "อยากให้ทำวง ออกซิงเกิล เป็นเรื่องเป็นราว"
หลายความเห็นระบุว่า การหันมาฝึกเล่นดนตรีเป็นการใช้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ และอยากเห็น "เบิร์ด" เดินหน้าพัฒนาตัวเองในเส้นทางสายดนตรีต่อไป มากกว่ากลับไปทำคอนเทนต์แนวเดิมที่เคยสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์
แม้ภาพจำของหลายคนจะยังผูกกับคอนเทนต์ในอดีต แต่จากกระแสตอบรับล่าสุด แฟนคลับจำนวนไม่น้อยมองว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นก้าวใหม่ที่น่าติดตาม และอาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทบาทใหม่ของ "เบิร์ด" ในฐานะคนทำคอนเทนต์สายดนตรี
#NEWS1 รายงาน