อภิมหาพายุไต้ฝุ่นดอลฟิน จ่อเข้าโอกินาวา ญี่ปุ่นตอนใต้ แรงลมสูงสุดแตะ 212 กม./ชม.

ญี่ปุ่นเร่งรับมือ **พายุไต้ฝุ่น "ดอลฟิน" (Typhoon Dolphin)** ซึ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้จังหวัดโอกินาวา ทางตอนใต้ของประเทศ โดยหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาหลายแห่งประเมินว่า พายุยังคงมีความรุนแรงในระดับ **ไต้ฝุ่นกำลังแรงมาก (Very Strong Typhoon)** และคาดว่าจะเข้าใกล้พื้นที่มากที่สุดในช่วง **6–7 สิงหาคม** ขณะที่แบบจำลองพยากรณ์บางชุดประเมินว่า อาจมีลมกระโชกสูงสุดราว **212 กิโลเมตรต่อชั่วโมง** ในบริเวณใกล้ศูนย์กลางพายุ
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ทางการญี่ปุ่นได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง คลื่นซัดฝั่ง และความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือดินถล่ม พร้อมแนะนำให้ติดตามประกาศอพยพจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด
ผลกระทบด้านการคมนาคมเริ่มเกิดขึ้นแล้ว โดยมีการ **ยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก** ที่ท่าอากาศยานนาฮะ รวมถึงการระงับการเดินเรือเฟอร์รี่หลายเส้นทาง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว ขณะที่หลายพื้นที่เตรียมเปิดศูนย์พักพิงหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาระบุว่า แม้ความเร็วลมของพายุอาจอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าใกล้แผ่นดิน แต่ **ขนาดของพายุจะขยายตัว** ทำให้พื้นที่ได้รับผลกระทบกว้างขึ้น โดยเฉพาะคลื่นลมในทะเลและคลื่นซัดฝั่งที่อาจสร้างความเสียหายต่อแนวชายฝั่งของหมู่เกาะโอกินาวาได้อย่างรุนแรง
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินเส้นทางล่าสุด **พายุไต้ฝุ่นดอลฟินไม่มีแนวโน้มส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย** เนื่องจากเคลื่อนตัวทางตะวันตกผ่านทะเลทางใต้ของญี่ปุ่น มุ่งหน้าไปยังทะเลจีนตะวันออก
**อ้างอิง:** สำนักอุตุนิยมวิทยา Weathernews Japan (WxTech) และสำนักข่าว The Guardian
#NEWS1 รายงาน