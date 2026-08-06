“โทน บางแค” หลบหนีก่อนถูกจับ ปอศ.บุกค้นบ้านคดีฉ้อโกงประชาชน หลอกขายกล้องส่องพระ Zeiss Blue Marine

"โทน บางแค" หนีกลางดึก หลังรู้ตัว ปอศ.เตรียมบุกรวบคดีหลอกขายกล้องส่องพระ
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"โทน บางแค" เซียนพระดังหลบหนีกลางดึก หลังรู้ว่าตำรวจ ปอศ.เตรียมบุกจับคดี “ฉ้อโกงประชาชน” ปมผู้เสียหายแจ้งความหลอกขายกล้องส่องพระ "Zeiss Blue Marine" ในราคาสูงเกินจริง
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วันนี้ (6 ส.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักเลขที่ 170/132 หมู่ 7 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ของนายโทนทอง สุขแก่น หรือ โทน บางแค เซียนพระชื่อดัง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน”เนื่องจากมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ บก.ปอศ.หลังถูกหลอกซื้อกล้องส่องพระ รุ่น Zeiss Blue Marine ที่นายโทน โฆษณาขายในราคาสูงเกินจริง
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จากการตรวจค้นทั้ง 2 ที่ ไม่พบตัว นายโทน บางแคแต่อย่างใด เบื้องต้นทราบว่า ออกจากบ้านไปเมื่อตอน 23.00 น.เมื่อคืนวันที่ 5 ส.ค.ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวเพื่อจับกุมมาดำเนินคดี