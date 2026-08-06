เพจดังแฉรัว ๆ ชาว "อ.ร.อ." คุกคามคนไทยที่สมุยหนักมาก ถึงขนาดประกาศจะไล่คนไทยออกจากสมุย

เพจ ตุ๊ดส์review เผยแพร่ข้อความอ้างว่า ได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการ Samui Exotic Park บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า กำลังได้รับความเดือดร้อนจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาว "อ.ร.อ." บางกลุ่ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการและบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่
ตามข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ระบุว่า จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังทางฟาร์มติดป้าย "Free Palestine" โดยให้เหตุผลว่า ไม่พอใจกับพฤติกรรมของลูกค้าบางรายที่ถูกกล่าวอ้างว่า เข้าใช้บริการโดยไม่ชำระเงิน ขอชิมอาหารก่อนแล้วอ้างว่าหากชอบจึงจะจ่าย รวมถึงมีพฤติกรรมหยิบอาหารของนักท่องเที่ยวรายอื่น เปิดตู้แช่แล้วไม่ปิด และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ
เพจยังอ้างว่า หลังติดป้ายดังกล่าว เจ้าของฟาร์มได้รับข้อความผ่านแชตจากบุคคลที่ระบุว่าเป็นชาว "อ.ร.อ." โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายในภาษาอังกฤษ เช่น "F Palestine", "Stupid Arab Lover" และ "F You" รวมถึงมีข้อความในลักษณะข่มขู่และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง จนสร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ เพจ ตุ๊ดส์review ยังระบุว่า ผู้ประกอบการตั้งข้อสังเกตว่า มีบุคคลบางส่วนแสดงพฤติกรรมในลักษณะต้องการมีอิทธิพลเหนือพื้นที่ และมีการกล่าวอ้างว่าจะขับไล่คนไทยออกจากเกาะสมุย ทำให้เกิดความวิตกในหมู่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่
ทาง Samui Exotic Park ยืนยันผ่านข้อมูลที่เพจเผยแพร่ว่า ยังคงยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติ หากเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของสถานที่ พร้อมย้ำว่า ประเทศไทยยินดีต้อนรับผู้มาเยือน แต่ทุกคนต้องเคารพกฎหมายและให้เกียรติเจ้าของบ้าน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อมูลที่เพจตุ๊ดส์reviewเผยแพร่ โดยอ้างอิงคำบอกเล่าของผู้ประกอบการ Samui Exotic Park ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
ข้อมูลจากเพจ ตุ๊ดส์review
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