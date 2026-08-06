สนธิส่งสารถึง ทอม แอนดรูว์ส สั้น ๆ "ไอ้ส้นตีx"

นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวถึง นายทอม แอนดรูว์ส ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติ (UN Special Rapporteur) ระหว่างจัดรายการ คุยทุกเรื่องกับสนธิ โดยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่นายทอม แอนดรูว์ส แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นชายแดนไทย–กัมพูชา และสิทธิของชาวกัมพูชาในการเดินทางกลับสู่พื้นที่ที่เคยอยู่อาศัย
นายสนธิแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง โดยระบุว่า พื้นที่ที่ถูกกล่าวถึงเป็น ดินแดนของประเทศไทย ไม่ใช่ดินแดนของกัมพูชา พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงมีการอ้างถึงสิทธิในการกลับคืนสู่พื้นที่ดังกล่าว ทั้งที่มองว่าเป็นการสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับอธิปไตยของไทย
ระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์ นายสนธิใช้ถ้อยคำรุนแรงเรียกนายทอม แอนดรูว์ส ว่า "ไอ้ส้นตีx" พร้อมกล่าวว่า หากจะพูดถึงสิทธิในการเดินทางกลับของชาวกัมพูชา ก็ควรหมายถึงการเดินทางกลับไปยังพื้นที่ภายในประเทศกัมพูชา ไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของประเทศไทย
คำกล่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านรายการ คุยทุกเรื่องกับสนธิ และได้รับความสนใจจากผู้ติดตามรายการจำนวนมาก โดยมีการนำคลิปบางช่วงไปเผยแพร่ต่อบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมเกิดการแสดงความคิดเห็นทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ้อยคำและมุมมองที่นำเสนอ
ทั้งนี้ ความเห็นของนายสนธิเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสาธารณะในรายการของตนเอง ขณะที่นายทอม แอนดรูว์ส ยังไม่มีการตอบโต้หรือชี้แจงต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว
#NEWS1 รายงาน