จีนด้วยกันยังไม่เว้น! เพจดังอ้าง เครือไชน่าเรลเวย์ ค้างค่าแรงคนงานจีน

เพจ รู้ทันจีน เผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า เกิดกรณีแรงงานใน นครชินหยาง ภายใต้การปกครองของเมืองเจียวจั้ว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ออกมาร้องเรียนว่าถูกค้างจ่ายค่าจ้างจากโครงการก่อสร้าง โรงเรียนประถมซางอิ่น วิทยาเขตตะวันตก ซึ่งระบุว่าอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทในเครือ ไชน่าเรลเวย์ นัมเบอร์วัน (China Railway No.1 Group)
ข้อมูลระบุว่า โครงการดังกล่าวใช้เวลาก่อสร้างมานานกว่า 2 ปี แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยภาพที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์เผยให้เห็นพื้นที่ก่อสร้างที่มีวัชพืชขึ้นจำนวนมาก ขณะที่แรงงานหลายรายรวมตัวกันทวงถามค่าจ้างที่ยังไม่ได้รับ
ผู้เผยแพร่คลิปอ้างว่า คนงานจำนวนหนึ่งยังไม่ได้รับค่าจ้างครบถ้วน และกำลังพยายามเรียกร้องสิทธิของตนเอง ท่ามกลางความกังวลว่าจะสามารถได้รับเงินที่ค้างชำระหรือไม่
ด้านผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในจีนบางส่วนแนะนำให้แรงงานนำเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานระดับมณฑล เพื่อให้เข้าตรวจสอบและเร่งรัดการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม ผู้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่า ตนเองมีข้อจำกัดในการดำเนินการ และขณะนี้แรงงานยังคงติดตามการทวงถามค่าจ้างต่อไป
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อมูลที่เพจรู้ทันจีนนำมาเผยแพร่ โดยอ้างอิงจากคลิปและคำบอกเล่าที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของจีน ขณะที่ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากบริษัทที่ถูกพาดพิงหรือหน่วยงานภาครัฐของจีนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว
ข้อมูลจากเพจ รู้ทันจีน
#NEWS1 รายงาน