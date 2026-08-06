ลามไปกระบี่! ต่างด้าวชาว "อ.ร.อ." ไล่คนไทยอ่าวนางไปจอดเรือที่อื่น เพราะลูกจะเล่นน้ำตรงนี้ ซ้ำเข้าร้านอาหารไม่จ่ายตังค์

เพจ ภูเก็ตไทม์ เผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า เกิดเหตุบริเวณ หาดอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยมีนักท่องเที่ยวชาว "อ.ร.อ." รายหนึ่ง แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ด้วยการขอให้ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวของไทยย้ายเรือออกจากบริเวณชายหาด โดยให้เหตุผลว่าต้องการให้บุตรหลานลงเล่นน้ำทะเลในจุดดังกล่าว
ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจแก่ผู้ประกอบการและชาวบ้าน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับรับ-ส่งนักท่องเที่ยวและจอดเรือตามปกติ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการเรียกร้องให้คนไทยย้ายเรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ตนเอง เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
นอกจากนี้ เพจ ภูเก็ตไทม์ ยังอ้างคำบอกเล่าของผู้ประกอบการในพื้นที่ว่า เคยพบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาว "อ.ร.อ." บางราย เข้าใช้บริการร้านอาหารแล้วเดินออกจากร้านโดยไม่ชำระค่าอาหาร สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์ หรือผลการดำเนินคดีจากเจ้าหน้าที่
ภายหลังเรื่องราวถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ได้มีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อมูลที่เพจภูเก็ตไทม์เผยแพร่ โดยอ้างคำบอกเล่าของผู้ประกอบการในพื้นที่ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่มีแถลงการณ์ยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
ข้อมูลจากเพจ ภูเก็ตไทม์
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