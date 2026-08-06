เฟส ลลิต กิจสมัคร ผู้ติดตามสามแสนท้านายก ดีเบต ปมอนุทิน สั่งห้ามต่อใบอนุญาตฯ วันนี้ที่ท่านถืออยู่ "ป เถื่อนทั้งหมด"

นายลลิต กิจสมัคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เรียกร้องให้มีการจัดเวทีดีเบตกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในประเด็นการแก้ไขปัญหาอาวุธ ป พร้อมเสนอให้มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังเหตุผลและแนวทางของทั้งสองฝ่ายอย่างเปิดเผย
นายลลิตระบุว่า นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตอาวุธ ป บางประเภท จะส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ครอบครองอาวุธ ป ที่เคยได้รับอนุญาตโดยถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมตั้งคำถามว่า หากไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ อาวุธ ป ที่ประชาชนถือครองอยู่ในวันนี้ จะตกอยู่ในสถานะเป็น "ป เถื่อน" หรือไม่
เจ้าตัวยังเห็นว่า การแก้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ ป ควรมุ่งเน้นการปราบปรามเครือข่ายค้าอาวุธ ป ผิดกฎหมายและผู้กระทำผิด มากกว่าการออกมาตรการที่อาจกระทบต่อผู้ครอบครองอาวุธ ป อย่างถูกต้อง พร้อมย้ำว่าประเด็นนี้ควรเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากทุกฝ่าย
นายลลิตทิ้งท้ายด้วยการเชิญชวนนายอนุทินเข้าร่วมดีเบต โดยระบุว่า หากมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ ประชาชนจะได้เห็นถึงแนวคิดและแนวทางการแก้ปัญหาอาวุธ ป ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน และสามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ข้อเสนอและความเห็นดังกล่าวเป็น ความคิดเห็นส่วนบุคคลของนายลลิต กิจสมัคร ที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของตนเอง ขณะที่นายอนุทินหรือกระทรวงมหาดไทย ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อข้อเสนอให้มีการดีเบตในครั้งนี้
#NEWS1 รายงาน