เพจดังภูเก็ตโพสต์ นทท.รัสเซียกว่า 1 ล้านคน รักประเทศไทย อยากมีบ้านหลังที่ 2 ที่นี่ อสังหาฯ สะพัด 5.8 หมื่นล้าน

เพจ Phuketandamannews เปิดเผยข้อมูลว่า กระแสนักท่องเที่ยวและนักลงทุนชาวรัสเซียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวรัสเซียจำนวนมาก จนมีผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทะลุ 1 ล้านคน และหลายคนเริ่มมองประเทศไทยเป็น "บ้านหลังที่สอง" ทั้งเพื่อการพักผ่อน การอยู่อาศัยระยะยาว และการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลจากภาคอสังหาริมทรัพย์ระบุว่า ความต้องการซื้อคอนโดมิเนียม วิลล่า และบ้านพักตากอากาศของชาวรัสเซีย โดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ต ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 58,000 ล้านบาท ขณะที่ภูเก็ตยังคงเป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดของผู้ซื้อชาวรัสเซีย ทั้งในด้านจำนวนธุรกรรมและมูลค่าการซื้อขาย
นักวิเคราะห์มองว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวรัสเซียเลือกประเทศไทย คือสภาพอากาศที่อบอุ่น ค่าครองชีพที่เหมาะสม ระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน รวมถึงมาตรการด้านวีซ่าที่เอื้อต่อการพำนักระยะยาว ส่งผลให้หลายครอบครัวตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยในช่วงฤดูหนาว หรือใช้เป็นบ้านพักแห่งที่สอง
รายงานยังระบุว่า แม้กฎหมายไทยจะไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยตรง แต่ชาวต่างชาติสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย และยังสามารถเช่าระยะยาวหรือใช้โครงสร้างทางกฎหมายอื่นที่ถูกต้องในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ได้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่า หากการท่องเที่ยวของไทยยังเติบโตต่อเนื่อง และความต้องการของนักลงทุนต่างชาติยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะจากตลาดรัสเซีย ภูเก็ตจะยังคงเป็นหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ร้อนแรงที่สุดของประเทศในช่วงหลายปีข้างหน้า
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