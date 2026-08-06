ป่าตองร้อนแรง! ที่ดินทะลุไร่ละ 350 ล้าน ราคาพอ ๆ ทำเลทองกลางกรุงเทพฯ ต่างชาติแห่ลงทุน

ตลาดอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ หาดป่าตอง ซึ่งได้รับการประเมินว่าเป็นทำเลที่มีมูลค่าที่ดินสูงที่สุดของจังหวัด และติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย หลังศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (AREA) ประเมินว่า ราคาตลาดของที่ดินริมชายหาดป่าตองพุ่งแตะประมาณไร่ละ 350 ล้านบาท หรือราวตารางวาละ 875,000 บาท ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับทำเลทองใจกลางกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่
รายงานระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาที่ดิน คือการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 การหลั่งไหลของนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงความต้องการซื้อบ้านพักตากอากาศ วิลล่าหรู และโครงการโรงแรมระดับลักชัวรี ส่งผลให้ความต้องการที่ดินในทำเลชายหาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ที่ดินริมทะเลเหลืออยู่อย่างจำกัด ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นทุกปี
นอกจากป่าตองแล้ว พื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของภูเก็ต เช่น บางเทา สุรินทร์ และกะรน ก็มีราคาที่ดินปรับตัวสูงเช่นกัน โดยมีการประเมินราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80 ล้านบาทต่อไร่ สะท้อนความต้องการลงทุนในพื้นที่ท่องเที่ยวระดับพรีเมียมของจังหวัดภูเก็ต
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาตลาด กับ ราคาประเมินราชการ ยังแตกต่างกันมาก โดยพื้นที่ป่าตองแม้ราคาซื้อขายจริงจะสูงถึงประมาณ 350 ล้านบาทต่อไร่ แต่ราคาประเมินของภาครัฐยังอยู่ที่ประมาณ 70 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างราคาประเมินกับมูลค่าตลาดจริงที่ยังมีอยู่ในหลายพื้นที่ของประเทศ
นักวิเคราะห์มองว่า หากกระแสการลงทุนและการท่องเที่ยวในภูเก็ตยังเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนต่างชาติ ราคาที่ดินในพื้นที่ศักยภาพสูงอย่างป่าตองอาจมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
#NEWS1 รายงาน