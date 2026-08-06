อ.วีระเดือด! เจอมากับตัว ที่พักกรมอุทยานเพื่อนักท่องเที่ยว บริการ "เลวทรามมาก"

นายวีระ ธีรภัทรานนท์ แสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมพิจารณางบประมาณ โดยสะท้อนประสบการณ์ส่วนตัวจากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง พร้อมวิจารณ์คุณภาพที่พักของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่า "เลวทรามมาก" ในบางพื้นที่ และเสนอให้เร่งยกระดับมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายวีระระบุว่า ตนเป็นผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ และเคยเดินทางไปพักหลายแห่ง โดยยกตัวอย่างการเข้าพักที่หมู่เกาะสิมิลันเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน ซึ่งพบปัญหาหลายด้าน ทั้งการปิดไฟตั้งแต่ช่วงค่ำ เตียงนอนชำรุดจนมีเหล็กโผล่ น้ำใช้ไม่เพียงพอ ไม่มีน้ำอุ่น และไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับนักท่องเที่ยว ขณะที่บ้านพักของเจ้าหน้าที่กลับมีสภาพดีกว่าที่พักที่ประชาชนจ่ายเงินเข้าพัก
นายวีระกล่าวว่า แม้ค่าที่พักของอุทยานจะไม่สูง แต่หากสามารถยกระดับคุณภาพบริการได้ ตนก็พร้อมจ่ายในราคาที่สูงขึ้น พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกพักโรงแรมภายนอกอุทยานแทน เพราะได้รับความสะดวกสบายและบริการที่ดีกว่า
พร้อมกันนี้ นายวีระเสนอให้กรมอุทยานฯ ศึกษาแนวทางร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPP (Public-Private Partnership) สำหรับการบริหารจัดการที่พักในอุทยานบางแห่ง หากภาครัฐมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ เพื่อยกระดับคุณภาพที่พักและรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม นายวีระยอมรับว่า ที่พักในอุทยานบางแห่งมีมาตรฐานดีและน่าประทับใจ เช่น อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว แต่เห็นว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ที่ควรได้รับการปรับปรุง เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
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