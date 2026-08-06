ทนายอั๋นยอมไม่ได้! บุกยุติธรรม ค้านตัดจบโกงสอบท้องถิ่น "มันง่ายไปไหม"

ทนายอั๋น บุรีรัมย์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดค้านกระแสข่าวที่อาจมีการ "ตัดจบ" คดีทุจริตสอบบรรจุบุคลากรท้องถิ่น พร้อมตั้งคำถามว่าการสรุปคดีในเวลานี้ ยังมีข้อสงสัยสำคัญหลายประเด็นที่ยังไม่ได้รับคำตอบ
ทนายอั๋นระบุว่า บุคคลที่มีบทบาทในการจัดทำ TOR ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นต้นเหตุของช่องโหว่ในการทุจริต กลับยังไม่มีการเรียกสอบสวนเชิงลึก จึงตั้งคำถามว่าจะสามารถปิดคดีได้อย่างไร หากยังไม่ได้ตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องในขั้นตอนสำคัญของการจัดทำโครงการ
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงบทบาทของผู้บริหารระดับนโยบายที่กำกับดูแลหน่วยงานมาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการว่า เหตุใดจึงยังไม่มีการตรวจสอบความรับผิดชอบ ทั้งที่เป็นผู้กำกับดูแลในช่วงเวลาที่เกิดปัญหา
อีกประเด็นที่ทนายอั๋นหยิบยก คือเครือข่ายนายหน้าหรือเอเย่นต์ที่ถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบหลักแสนบาทต่อราย โดยเชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องมีจำนวนมากกว่าที่ถูกดำเนินคดีในปัจจุบัน พร้อมมองว่าหากไม่ขยายผลไปถึงเครือข่ายทั้งหมด จะยิ่งเปิดช่องให้เกิดการทุจริตในการสอบครั้งต่อ ๆ ไป
ทนายอั๋นยังวิจารณ์การแต่งตั้งบุคคลบางรายเข้ามาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งที่เคยมีชื่อถูกกล่าวถึงในกระบวนการสอบสวนของหน่วยงานอิสระ รวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของผู้ที่เข้ามารับผิดชอบคดี ซึ่งอาจมีบุคคลใกล้ชิดถูกพาดพิงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว
พร้อมกันนี้ ยังเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบให้โปร่งใสมากขึ้น เช่น การเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกตรวจสอบในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เพื่อให้สังคมสามารถติดตามความคืบหน้า และป้องกันการสับเปลี่ยนตัวผู้ถูกดำเนินการในภายหลัง
ทนายอั๋นย้ำว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องให้การสอบสวนดำเนินไปอย่างรอบด้าน โปร่งใส และนำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไม่ใช่ยุติคดีทั้งที่ยังมีข้อสงสัยจำนวนมาก
#NEWS1 รายงาน