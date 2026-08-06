ชื่นมื่น! หมอปลาใส่ใจ อวยพรวันเกิดให้ฮุน เซน แต่ละพรจุก ๆ แบบนี้

หมอปลา เจ้าของเพจ หมอปลาช่วยด้วย โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่น "สุขสันต์วันเกิด..." เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยตลอดความยาวคลิป เจ้าตัวใช้ถ้อยคำรุนแรงวิพากษ์วิจารณ์และสาปแช่งฮุน เซน อย่างต่อเนื่อง
ในคลิป หมอปลากล่าวว่า ไม่ต้องการอวยพรให้มีความสุข แต่ขอให้ฮุน เซนพบกับความวิบัติ พร้อมกล่าวขอให้ประสบโรคร้ายหลายชนิด อาทิ โรคมะเร็ง โรคไตระยะสุดท้าย อัมพฤกษ์ อัมพาต และขอให้ต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ทรมาน พร้อมกล่าวต่อว่า หากต้องเดินทางด้วยเครื่องบินก็ขอให้เครื่องบินตก หากเดินทางด้วยรถก็ขอให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่ต้องการให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว โดยระบุว่าต้องการให้ "ค่อย ๆ รับผลของการกระทำ"
หมอปลายังกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณที่ตนเคยช่วยเหลือ ขอให้ไปรุมทวงคืนกรรมจากฮุน เซน พร้อมใช้ถ้อยคำรุนแรงโจมตีทั้งตัวฮุน เซน และครอบครัวตลอดทั้งคลิป อีกทั้งช่วงท้ายยังพาดพิงถึงบุคคลบางกลุ่มในประเทศไทย พร้อมแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติ
คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ในช่วงวันคล้ายวันเกิดของฮุน เซน และถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว มีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงเห็นด้วยกับจุดยืนของหมอปลา และอีกส่วนหนึ่งมองว่าการใช้ถ้อยคำรุนแรงเช่นนี้อาจไม่เหมาะสม แม้จะอยู่ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชา
ทั้งนี้ เนื้อหาในคลิปเป็น ความคิดเห็นและการแสดงออกส่วนบุคคลของหมอปลา ที่เผยแพร่ผ่านเพจของตนเอง
#NEWS1 รายงาน