ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอแม่สอดไม่รอดโดนรวบ ออกบัตร ปชช.ให้ต่างด้าว ฟันเหนาะ ๆ คนละ 4 หมื่น-1 แสน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สนธิกำลังร่วมกับกรมการปกครอง กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงาน ปปง. และตำรวจภูธรภาค 6 เปิดปฏิบัติการ "ทลายบัตร 10 ปีเถื่อน" เข้าตรวจค้นพร้อมกัน 25 จุด ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ "บัตรทะเบียนเลข 0" ให้กับชาวเมียนมาโดยมิชอบ
ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 17 ราย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่รัฐ 3 ราย ซึ่งมีรายงานว่ารวมถึง ผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอแม่สอด เจ้าบ้านหรือผู้รับรอง 2 ราย และชาวเมียนมาที่ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิ์อีก 12 ราย
พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า การสืบสวนพบขบวนการร่วมกันออกบัตรทะเบียนเลข 0 ให้แรงงานต่างด้าว โดยตรวจสอบลายนิ้วมือเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่าผู้ต้องหาหลายรายถือหนังสือเดินทางเมียนมาอยู่แล้ว แต่กลับได้รับการออกบัตรทะเบียนเลข 0 ซึ่งเข้าข่ายกระทำโดยมิชอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีการออกบัตรทะเบียนเลข 0 ไปแล้ว มากกว่า 700 ใบ โดยมีการเรียกรับค่าดำเนินการ รายละ 40,000-100,000 บาท เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นขบวนการที่มีการแบ่งหน้าที่กันทำ และอยู่ระหว่างขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่น รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า ประเทศไทยมีช่องทางตามกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะพำนัก ทำงาน หรือขอสถานะตามกฎหมาย จึงไม่จำเป็นต้องใช้วิธีปลอมแปลงเอกสารหรืออาศัยเครือข่ายทุจริต พร้อมย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศ
อ้างอิงข้อมูลจาก เพจสื่อเถื่อน
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