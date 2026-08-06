คนไทยตะลึง! อ.วีระประกาศ ภายใน 6 เดือน รัฐบาลไม่ยกเลิกเงินสมทบกองทุนฯ พลังงาน เจอกันหน้าทำเนียบ

นายวีระ ธีรภัทรานนท์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า หากภายใน 6 เดือน รัฐบาลยังไม่ยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตนจะออกไปนั่งประท้วงหน้าทำเนียบรัฐบาลด้วยตัวเอง โดยระบุว่า “ไม่ชวนใครไปด้วย” เพราะเห็นว่าประชาชนไม่ควรต้องแบกรับภาระดังกล่าวต่อไป
นายวีระให้เหตุผลว่า ปัจจุบันกองทุนดังกล่าวยังจัดเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันในอัตราลิตรละ 5 สตางค์ ทำให้มีรายได้เข้าสู่กองทุนประมาณ 1,800 ล้านบาทต่อปี พร้อมตั้งคำถามว่า เมื่อกองทุนมีเงินสะสมอยู่จำนวนมาก เหตุใดจึงยังคงเรียกเก็บเงินจากประชาชนต่อไป และเสนอให้รัฐบาลยุติการจัดเก็บเงินสมทบดังกล่าวทันที
ประเด็นนี้กำลังได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในสังคม เนื่องจากเป็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชนโดยตรง ขณะที่ฝ่ายสนับสนุนกองทุนมองว่า กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยี และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศ จึงควรมีการพิจารณาอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบ
ทั้งนี้ ข้อเสนอของนายวีระยังเป็นเพียงข้อเสนอเชิงนโยบาย และยังไม่มีมติจากคณะรัฐมนตรีหรือการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนดังกล่าวแต่อย่างใด
#NEWS1 รายงาน