มวลชนต้านแลนด์บริดจ์ เมื่อคืนทำไมตร.ห้ามขึงผ้าป้องกันฝน ต้องยืนตากฝนหน้าทำเนียบ รถกู้ภัยจอดไม่ดับเครื่องควันคลุ้ง

เพจ **Beach For Life Thailand** โพสต์ข้อความพร้อมภาพบรรยากาศการชุมนุมของเครือข่ายภาคประชาชนที่ปักหลักหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ โดยระบุว่า ระหว่างเกิดฝนตกเมื่อคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ **ไม่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมกางหรือขึงผ้าใบเพื่อป้องกันฝน** ส่งผลให้ผู้ชุมนุมจำนวนมากต้องยืนและพักอยู่ท่ามกลางสายฝนจนเปียกโชก
นอกจากนี้ เพจยังระบุว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการ **เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มอีก 1 กองร้อย** ทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนเกิดความกังวลว่า อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีการสลายการชุมนุม หากสถานการณ์ยกระดับขึ้น
ก่อนหน้านี้ ยังมีการเผยแพร่คลิปและภาพจากผู้ร่วมชุมนุม ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า มีรถกู้ภัยและรถของเจ้าหน้าที่หลายคันจอดอยู่บริเวณพื้นที่ชุมนุม พร้อมสตาร์ตเครื่องยนต์และเปิดไฟฉุกเฉินเป็นเวลานาน จนเกิดควันไอเสียฟุ้งกระจายในพื้นที่ ทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติหน้าที่ และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ถึงเหตุผลในการไม่อนุญาตให้กางผ้าใบ รวมถึงกรณีการนำรถเข้ามาประจำการและการสตาร์ตเครื่องยนต์บริเวณพื้นที่ชุมนุม
#NEWS1 รายงาน