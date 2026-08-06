สีหศักดิ์เดือด! กระตุกหนวดมังกร ฟาดทูตจีน บทบาทต้องรักษาความสัมพันธ์ อย่าปกป้องผลประโยชน์จีนฝ่ายเดียว

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีเหตุวุ่นวายที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวจีนบางส่วนมีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเดินทางเข้า–ออกประเทศ และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทย โดยย้ำว่า ทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของประเทศไทย ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ไทยก็ควรอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจตั้งแต่เดินทางมาถึงจนเดินทางกลับ
นายสีหศักดิ์กล่าวว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่หากเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎระเบียบของไทย ก็เห็นว่า สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยควรมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจให้กับพลเมืองจีน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังเปิดเผยว่า ตนได้หารือกับเอกอัครราชทูตจีนถึงกระแสที่เกิดขึ้นหลายครั้ง พร้อมระบุว่า บทบาทของนักการทูตคือการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ และสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย ไม่ใช่การออกมาแสดงท่าทีที่ถูกมองว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนเพียงด้านเดียว
นายสีหศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การแสดงความเห็นหรือการสื่อสารของคณะทูตในประเด็นอ่อนไหว ควรคำนึงถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย–จีน และหลีกเลี่ยงการสร้างเงื่อนไขให้เกิดกระแสความรู้สึกในทางลบต่อกัน พร้อมระบุว่าได้สื่อสารประเด็นดังกล่าวกับเอกอัครราชทูตจีนแล้ว และอีกฝ่ายก็เข้าใจถึงข้อกังวลของรัฐบาลไทย
ทั้งนี้ ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานกว่า 50 ปี โดยทั้งสองประเทศต่างย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ซึ่งรัฐบาลไทยยืนยันว่าการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการเคารพกฎหมายของแต่ละประเทศร่วมกัน
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