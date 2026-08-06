ดราม่ากลาง กมธ.งบฯ สส.ภูมิใจไทยเสนอทบทวนงบนมโรงเรียน ยกตัวอย่าง "เด็กไม่กิน เหลือจนมีคนเอาไปให้หมา"

ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 นายสุทธิชัย จรูญเนตร สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย แสดงความคิดเห็นระหว่างพิจารณางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเสนอให้ทบทวนการจัดสรรงบโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในบางพื้นที่
นายสุทธิชัยระบุว่า โรงเรียนในชนบทยังมีความจำเป็นต้องได้รับนมโรงเรียน แต่ในบางโรงเรียนในเขตเมือง เด็กจำนวนหนึ่งไม่นิยมดื่มนมโรงเรียน จนมีนมเหลือเป็นจำนวนมาก พร้อมยกตัวอย่างว่า "มีการพูดกันเล่น ๆ ว่า หอบนมโรงเรียนเอาไปให้หมาที่บ้าน เพราะเหลือเยอะมาก" พร้อมเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริง หากพื้นที่ใดไม่มีความจำเป็น อาจพิจารณาปรับลดงบประมาณและนำไปใช้ในด้านอื่นที่เกิดประโยชน์มากกว่า
คำกล่าวดังกล่าวกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทันที โดยหลายฝ่ายมองว่า แม้จะเป็นการยกตัวอย่างเพื่อสะท้อนปัญหานมเหลือ แต่ถ้อยคำที่ใช้ไม่เหมาะสมกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมโภชนาการของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน ยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับโครงการนมโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบจัดสรรโควตาผู้ผลิต และการบริหารโครงการ ซึ่งในอดีตเคยมีการร้องเรียนเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปหรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยืนยันข้อกล่าวหาว่าโครงการทั้งหมดถูกครอบงำโดยเครือข่ายทางการเมือง หรือมีการใช้นมผงนำเข้าทดแทนนมสดในภาพรวมของโครงการ
ทั้งนี้ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างยาวนาน เพื่อส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน โดยเฉพาะในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และยังคงเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องทุกปี
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