SEC Watch เปิดผลเจรจา! รมช.คมนาคมอ้างเตรียมเสนอ ครม.รับทราบผลศึกษายกเลิกแลนด์บริดจ์ พร้อมให้นายกฯ ลงนามบันทึกข้อตกลง

ประสิทธิ์ชัย หนูนวล แกนนำเครือข่าย SEC Watch เปิดเผยผลการเจรจากับผู้แทนรัฐบาล ภายหลังการชุมนุมติดตามข้อเรียกร้องเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ โดยระบุว่า การหารือครั้งนี้มีข้อสรุปสำคัญ 3 ประเด็น ซึ่งหากดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรครบถ้วน เครือข่ายจึงจะยุติการชุมนุม
ข้อแรก ระบุว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จะเร่งจัดทำหนังสือเสนอให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับทราบ บันทึกข้อตกลงระหว่างรองนายกรัฐมนตรีกับเครือข่าย SEC Watch
ข้อที่สอง ระบุว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันเดียวกัน เพื่อรับทราบผลการศึกษาที่เสนอ ยกเลิกโครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งจัดทำในสมัยคณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ พร้อมเสนอให้ ถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ของโครงการท่าเรือทุกฉบับ
ส่วนข้อที่สาม ระบุว่า คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ ได้เจรจาและเห็นพ้องในหลักการร่วมกับเครือข่าย SEC Watch พร้อมจะเร่งดำเนินการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม ประสิทธิ์ชัยย้ำว่า ทั้ง 3 ประเด็นจะต้องปรากฏเป็นเอกสารทางราชการอย่างชัดเจน จึงจะถือว่าข้อเรียกร้องได้รับการตอบสนอง และเครือข่ายจะพิจารณายุติการชุมนุม
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น การเปิดเผยของนายประสิทธิ์ชัย หนูนวล และเครือข่าย SEC Watch ภายหลังการเจรจากับผู้แทนรัฐบาล ขณะที่ยังไม่มีการเผยแพร่เอกสารหรือมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการยืนยันผลการดำเนินการตามที่มีการกล่าวอ้าง
#NEWS1 รายงาน