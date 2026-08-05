เนวินว่าไง? มวลชน SEC WATCH ยอมใส่ขาสั้น หวังอนุทินเห็นใจ อย่าผิดสัญญา หยุดแลนด์บริดจ์

เครือข่าย SEC WATCH ยังคงปักหลักชุมนุมติดตามการเจรจากับรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อตกลงที่เคยหารือไว้ โดยเฉพาะการยุติโครงการแลนด์บริดจ์ การทบทวนโครงการ SEC และการจัดทำแผนพัฒนาภาคใต้ฉบับใหม่ที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุด กลุ่มผู้ชุมนุมปรับเปลี่ยนการแต่งกายเป็น กางเกงขาสั้น ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยบริเวณทำเนียบรัฐบาล พร้อมส่งสัญญาณไปยัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาลที่ร่วมเจรจา ขอให้รักษาคำมั่นและผลักดันข้อสรุปที่ได้ตกลงร่วมกัน
SEC WATCH ระบุว่า หากรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีไม่ตอบรับหรือไม่ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง กลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมปักหลักเคลื่อนไหวต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนติดตามว่า รัฐบาลจะปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้หรือไม่
นอกจากนี้ เครือข่ายยังตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารราชการของรัฐบาล หลังพบสิ่งที่มองว่าเป็นความไม่ปกติในการประสานงานระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย จึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งสร้างความชัดเจนต่อแนวทางดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์และนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้
การชุมนุมของ SEC WATCH ยังคงเป็นไปอย่างสงบ โดยผู้ชุมนุมยืนยันว่าจะติดตามความคืบหน้าของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาท่าทีการเคลื่อนไหวในระยะต่อไปตามผลการดำเนินการของภาครัฐ
#NEWS1 รายงาน