สว.สีน้ำเงินฝากถามมา คนไทยทั้งประเทศช่วยตอบหน่อย "สว. 200 กว่าคน" ทำอะไรให้ประเทศเสียหายบ้าง

เพจ ถกไม่เถียง เผยแพร่คลิปการสนทนาในรายการ ระหว่าง พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา และ วรนัยน์ วาณิชกะ นักวิชาการและคอลัมนิสต์ โดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และข้อถกเถียงเรื่องที่มาของ สว. ชุดปัจจุบัน
ในช่วงหนึ่งของรายการ นายพิสิษฐ์ตั้งคำถามว่า "สมาชิกวุฒิสภาทั้ง 200 กว่าคน ทำอะไรให้ประเทศชาติเสียหายบ้าง" พร้อมขอให้ผู้วิพากษ์วิจารณ์ยกตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรม
ด้าน วรนัยน์ วาณิชกะ ตอบว่า ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่การกระทำของ สว. รายบุคคล แต่เป็นเรื่องของ ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งยังมีข้อสงสัยและเป็นที่ถกเถียงในสังคม พร้อมมองว่า หากที่มาขององค์กรถูกตั้งคำถาม ก็อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้อำนาจและการทำหน้าที่ขององค์กรในภาพรวม
วรนัยน์ยังแสดงความเห็นว่า ความเสียหายที่มองเห็นได้ คือการที่สังคมตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการคัดเลือกองค์กรอิสระ และการใช้งบประมาณจำนวนมากกับวุฒิสภา ทั้งยังระบุว่า ปัญหาดังกล่าวเชื่อมโยงกับโครงสร้างของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกำหนดให้ สว. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน พร้อมเสนอความเห็นส่วนตัวว่าควรมีการปรับเปลี่ยนระบบดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม นายพิสิษฐ์โต้แย้งว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ สว. ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกเข้ามา ได้กระทำการใดที่ผิดกฎหมายหรือไม่เป็นธรรม พร้อมตั้งคำถามกลับว่า หากไม่มีการกระทำที่ผิดโดยตรง จะกล่าวอ้างว่า สว. ทำให้ประเทศเสียหายได้อย่างไร
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรายการ ถกไม่เถียง ซึ่งสะท้อนมุมมองที่แตกต่างของทั้งสองฝ่าย และยังเป็นประเด็นที่อยู่ระหว่างการถกเถียงในสังคมและกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมาย
#NEWS1 รายงาน