สาวแม่สอดวัย 47 ไม่ธรรมดา! ถูกจับตามหมายศาล คดีฟอกเงินยาเสพติดกว่า 2 พันล้าน ยึดรถหรู-ที่ดิน-ทองคำอื้อ

เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 แม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 5 (ตม.5) ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 8 เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมจับกุมหญิงอายุ 47 ปี ตามหมายจับของศาลจังหวัดเวียงสระ ในคดีเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากเครือข่ายยาเสพติด
ปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่สืบสวนพบข้อมูลว่า บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอด อาจถูกใช้เป็นบริษัทบังหน้าเพื่อฟอกเงินจากขบวนการค้ายาเสพติด โดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้น พบเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีของบริษัทต้องสงสัย มากกว่า 2,000 ล้านบาท
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการ ประกอบด้วย โฉนดที่ดิน 26 แปลง ทั้งในจังหวัดตากและต่างจังหวัด รถยนต์ BMW จำนวน 2 คัน เงินสด 123,080 บาท สมุดบัญชี บัตรเอทีเอ็ม ทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 40 บาท และกระเป๋าแบรนด์เนมอีก 2 ใบ เพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่
ผู้ต้องหาถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด สมคบกันฟอกเงิน และร่วมกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามหมายจับของศาลจังหวัดเวียงสระ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาให้การ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการและเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป
อ้างอิงข้อมูลจาก เพจคุยทุกเรื่องกับสนธิ
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