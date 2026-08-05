ประสิทธิ์ เจียวก๊ก โดนเพิ่มอีก 343 ปี ถ้าต้องติดจริง ต้องอยู่ในคุกยาว 38 ชาติ 2,673 ปี

ศาลอาญามีคำพิพากษาเพิ่มโทษ นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ในคดีร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยพิพากษาจำคุกเพิ่ม 343 ปี พร้อมปรับ 200,000 บาท และให้ร่วมชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย 173 ราย พร้อมดอกเบี้ย
คดีดังกล่าวเกิดจากการที่อัยการฟ้องว่า นายประสิทธิ์และบริษัทที่เกี่ยวข้องร่วมกันชักชวนประชาชนลงทุนผ่านแพ็กเกจท่องเที่ยวและกองทุนต่าง ๆ พร้อมเสนอผลตอบแทนในอัตราสูง จนมีผู้เสียหายหลงเชื่อรวม 173 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 102 ล้านบาท ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามฟ้อง
แม้ศาลจะพิพากษาจำคุกเพิ่มอีก 343 ปี แต่ตามกฎหมายไทย การลงโทษจำคุกในคดีนี้ให้รับโทษได้ ไม่เกิน 20 ปี สำหรับคดีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับคำพิพากษาในคดีอื่นก่อนหน้านี้ ทั้งคดีหลอกลงทุนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนม คดีฉ้อโกงประชาชน และคดีอื่น ๆ ทำให้ปัจจุบันนายประสิทธิ์ถูกพิพากษาจำคุกรวมทั้งสิ้น 2,673 ปี
ก่อนหน้านี้ นายประสิทธิ์เคยถูกศาลอาญาพิพากษาจำคุก 1,155 ปี ในคดีหลอกลงทุนซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนม และต่อมาถูกพิพากษาเพิ่มอีก 1,210 ปี ในคดีฉ้อโกงประชาชน รวมถึงยังมีคดีหลบหนีระหว่างการดำเนินคดีที่ศาลสั่งจำคุกเพิ่มเติมอีกด้วย
แม้ตัวเลขโทษจำคุกจะรวมกันสูงถึง 2,673 ปี แต่ตามหลักกฎหมายอาญาของไทย ผู้ต้องโทษจะรับโทษจำคุกจริงตามเพดานที่กฎหมายกำหนดในแต่ละกรณี ไม่ได้ต้องรับโทษตามจำนวนปีที่ศาลพิพากษารวมทั้งหมด
#NEWS1 รายงาน