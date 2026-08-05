ต่างชาติประเทศไหนให้ทาย! โดนรวบ รักป่าตองมาก อยู่เพลินเลยกำหนดก็ไม่กลับประเทศ

ตำรวจ สภ.ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดของชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยว ก่อนจับกุมชาวต่างชาติได้ 3 ราย หลังตรวจพบว่าอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือความผิดฐาน "Overstay"
การปฏิบัติการครั้งนี้มีขึ้นภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผู้กำกับการ สภ.ป่าตอง พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง รองผู้กำกับการสืบสวน และ ว่าที่ พ.ต.ท.นพดล โทนมณี สารวัตรสืบสวน ซึ่งสั่งการให้ชุดสืบสวนออกตรวจสอบและกวดขันการกระทำผิดของบุคคลต่างด้าวในพื้นที่
ผลการตรวจสอบสามารถจับกุมชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตได้ 3 ราย ประกอบด้วย ชาวไนจีเรีย 1 ราย ชาวคูเวต 1 ราย และชาวฟิลิปปินส์ 1 ราย ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง ดำเนินคดีในข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด" ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
ตำรวจระบุว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเข้มงวดในการตรวจสอบชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และรักษาภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลก
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย รวมถึงประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกราชอาณาจักรต่อไป
อ้างอิงข้อมูลจาก MGR Online
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