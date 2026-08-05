งานจะเข้าตำรวจอีกชุด? บิ๊กเกรียนอ้าง ครอบครัวพบ 3 ร่างเหยื่อ "ไอ้ป๋อง" ตำรวจไม่ได้สืบเจอ "ไอ้ธง" เป็นคนเปิดปาก

เพจ วากับทิต V2 เผยแพร่คลิปพร้อมอ้างถึงข้อมูลจากเพจ บิ๊กเกรียน โดยระบุว่า ความคืบหน้าการพบศพผู้เสียชีวิต 3 รายในคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งถูกเรียกว่า "ไอ้ป๋อง" ไม่ได้เกิดจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่เกิดจากการที่ "ไอ้ธง" ผู้เกี่ยวข้องในคดีเป็นผู้ให้ข้อมูลและพาไปยังจุดเกิดเหตุ
ตามเนื้อหาที่นำเสนอ ระบุว่า ในช่วงที่ญาติของผู้สูญหายพยายามติดตามความคืบหน้าของคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ กลับไม่ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และยังมีการกล่าวอ้างว่า มีเจ้าหน้าที่บางนายพูดกับญาติในลักษณะตั้งคำถามว่า ผู้สูญหายอาจ "ไปกับกิ๊กหรือเปล่า" ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับครอบครัวผู้สูญหายเป็นอย่างมาก
เพจยังอ้างว่า หลังจาก "ไอ้ธง" ให้ข้อมูล จึงนำไปสู่การค้นพบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ทำให้เกิดกระแสตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเป็น ข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่ผ่านเพจ "บิ๊กเกรียน" และเพจ "วากับทิต V2" ขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ตำรวจภูธรภาค 2 หรือ สภ.ห้วยใหญ่ เกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว รวมถึงยังไม่มีผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันข้อเท็จจริง
หากมีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผลการตรวจสอบเพิ่มเติม จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
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