อดีตผู้สมัคร สว.แฉลากไส้! ยิ่งกว่าหมอเกศ ยังมี สว.ปัจจุบันอ้างเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อย เช็กแล้วแค่แอบอ้าง

นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ อดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เปิดเผยข้อมูลผ่านการให้สัมภาษณ์ โดยกล่าวอ้างว่า ยังมีสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันรายหนึ่งที่อาจมีปัญหาเรื่องการแสดงประวัติการทำงาน โดยระบุว่า อ้างตัวเป็นอาจารย์สอนพิเศษในโรงเรียนนายร้อยเป็นเวลานานหลายปี แต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่พบข้อมูลตรงกับที่กล่าวอ้าง
นางศรินทร ระบุว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องเกิดจากผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนนายร้อยรายหนึ่งเห็นประวัติของ สว. รายดังกล่าว จึงตั้งข้อสังเกตว่า หากเคยสอนอยู่เป็นเวลานานจริง บุคลากรในโรงเรียนย่อมต้องรู้จักหรือมีข้อมูลอยู่ในระบบ แต่เมื่อตรวจสอบกลับไม่พบชื่อ และยังไม่พบข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้
นอกจากนี้ ยังอ้างว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่ถูกอ้างอิงในประวัติ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง ซึ่งทุกแห่งตอบกลับว่า ไม่พบชื่อและเลขประจำตัวประชาชนของบุคคลดังกล่าว ทั้งในฐานะพนักงานประจำและบุคลากรพาร์ทไทม์
อดีตผู้สมัคร สว. ยังเปิดเผยว่า เคยได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ กกต. ว่า เรื่องดังกล่าวได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนและส่งให้ผู้บริหารพิจารณาแล้ว โดยคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการส่งศาลเพื่อวินิจฉัย แต่จนถึงปัจจุบัน เรื่องยังไม่มีความคืบหน้าหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการ ทำให้ตนได้ยื่นเรื่องสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้สื่อมวลชนช่วยติดตามข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็น ข้อกล่าวอ้างของนางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ ซึ่งเปิดเผยผ่านการให้สัมภาษณ์ โดยยังไม่มีคำชี้แจงจากสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกพาดพิง หรือผลการวินิจฉัยจาก กกต. และศาลที่ยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าว
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