จ่าโอเปิดข้อมูล! คนเชื้อสายเขมรในสหรัฐมากกว่าไทย ชี้อาจทำอเมริการับข้อมูลด้านเดียว เตือนไทยเร่งเกมการข่าว

ในรายการ ชัดเจนเปลี่ยน ดำเนินรายการโดย ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569 จ่าโอ อดีตกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐฯ และอินฟลูเอนเซอร์ด้านความมั่นคง เปิดเผยมุมมองเกี่ยวกับความเข้าใจของสหรัฐอเมริกาต่อสถานการณ์ไทย–กัมพูชา โดยระบุว่า ปัจจุบันยังมีความคลาดเคลื่อนในหลายประเด็น
จ่าโอกล่าวว่า สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ชาวกัมพูชาซึ่งได้รับสัญชาติสหรัฐอเมริกามีจำนวนมากกว่าคนไทย ทำให้มีบุคคลเชื้อสายกัมพูชาจำนวนหนึ่งก้าวเข้าสู่ตำแหน่งในหน่วยงานสำคัญของสหรัฐ ทั้งในกองทัพ หน่วยงานราชการ และแวดวงการเมือง
เจ้าตัวยังอ้างว่า จากประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้รับรู้ด้วยตนเองว่า มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยและกัมพูชาจากมุมมองเพียงด้านเดียวในบางโอกาส ซึ่งอาจส่งผลต่อความเข้าใจของผู้กำหนดนโยบายในสหรัฐอเมริกา
จ่าโอเห็นว่า ไทยไม่ควรประมาทในมิติของการสื่อสารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงและการสร้างความเข้าใจต่อประชาคมโลก เพราะหากปล่อยให้ข้อมูลจากอีกฝ่ายถูกนำเสนอเพียงด้านเดียว อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และผลประโยชน์ของประเทศไทยในระยะยาว
พร้อมเสนอว่า หน่วยงานด้านการข่าวและการสื่อสารของไทยควรเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจในต่างประเทศ เพื่อให้การรับรู้ของนานาชาติมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความเห็นดังกล่าวเป็น มุมมองและประสบการณ์ส่วนตัวของจ่าโอ ที่นำเสนอผ่านรายการ ชัดเจนเปลี่ยน และยังไม่มีข้อมูลหรือสถิติอย่างเป็นทางการที่ยืนยันความเชื่อมโยงระหว่างสัดส่วนประชากรเชื้อสายกัมพูชาในสหรัฐฯ กับการกำหนดนโยบายของรัฐบาลสหรัฐโดยตรง
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